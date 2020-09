publié le 16/09/2020 à 07:55

Nouvelle grève à la SNCF, mais contrairement à celle de l'hiver dernier, celle-ci ne devrait pas beaucoup impacter les voyageurs. La CGT Cheminots et Sud Rails appellent à cesser le travail dès ce jeudi 16 septembre, à 20h, mais d'après la direction le trafic sera normal sur l'ensemble du réseau.

On en vient donc à se demander pourquoi les syndicats ont choisi cette date ? Selon Laurent Brun, le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, la réponse est simple : la colère monte doucement. "Là pour l'instant on est dans une triple reprise", explique le syndicaliste. Il y a "la reprise après une grève reconductible dure qui s'est terminée il y a six mois (...), la reprise après les vacances et la reprise après le confinement et la pandémie", poursuit-il.

Résultat : s'il n'y a pas de conflit majeur aujourd'hui, il pourrait émerger assez rapidement. En effet, Laurent Brun conclut : "Aujourd'hui la menace d'un conflit majeur n'existe pas. Sauf que cela ne durera pas et la colère qui existait l'année dernière est en train de réémerger. À moyen terme, la question d'un conflit se reposera à la SNCF si jamais on est dans le maintien des orientations actuelles".

