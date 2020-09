publié le 14/09/2020 à 18:01

Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud et soutien du professeur Raoult, a estimé dimanche 13 septembre sur RTL que le coronavirus devenait "moins agressif", disant constater qu'il "(mutait)", et prenant pour preuve la réduction de la période d'isolement de 14 à 7 jours. Mais la communauté scientifique réfute ces propos.

La professeure Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine (Paris), a assuré sur RTL le mardi 8 septembre que "le virus (n'avait) pas muté" et qu'il était "exactement le même" : "Les souches qui circulent en France sont celles qui circulaient en mars et avril".

Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a confirmé les propos de sa consœur deux jours plus tard sur les ondes de RTL. "On est bien dans une épidémie où le virus est le même. Il n'a pas changé. Il n'est pas plus faible. Le virus continue à circuler."

Ce qui a changé toutefois par rapport au printemps, c'est que les jeunes sont beaucoup plus exposés. Le virus "touche plus la population qui est en face de lui et la population qui est en face de lui ce sont les jeunes". Ce sont eux qui prennent le moins de précaution, ont le plus de contacts et chez qui les messages de prévention ont du mal à passer. Tandis que "la population la plus âgée porte des masques, fait attention, elle est dans la crainte".

Prudence, bien que plus isolées, les personnes de plus de 60 ans et celles qui sont fragiles "restent la cible de ce virus".