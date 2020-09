publié le 15/09/2020 à 13:38

Au milieu de la nuit, dans le quartier du Vieux Saint-Ouen près de la cité Soubise, des riverains ont entendu des coups de feu et ont alerté la police. Arrivés sur place, des effectifs de la BAC ont découvert dans une cave d'immeuble trois hommes ensanglantés. Deux d'entre eux sont morts, tués par balle. Ils avaient 17 et 25 ans, et étaient bien connus des services de police.

La troisième victime, un adolescent de 16 ans, est blessée mais son pronostic vital n'est pas engagé. Douze personnes qui se trouvaient à proximité du lieu de la fusillade ont été placées en garde à vue. La brigade criminelle de Paris a été saisie de l'enquête. La piste du règlement de comptes, sur fond de trafic de drogue, est clairement privilégiée.

Saint-Ouen est régulièrement le théâtre de guerres de territoires entre trafiquants. Début juillet, dans cette même cité, un homme de 34 ans avait été gravement blessé par balle.

