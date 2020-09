Grève du 17 septembre : Martinez appelle les salariés à "se défendre"

publié le 13/09/2020 à 09:41

Jeudi 17 septembre aura lieu une journée de manifestations et de grève, organisée à l'appel de la CGT, de FSU et de Solidaires. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, cette journée de mobilisation sera l'occasion pour les salariés de "se défendre", notamment face aux nombreuses suppressions d'emploi.

Cette journée d'action, dans un "climat social tendu", ne concerne pas que la SNCF, mais "l'ensemble des professions, dans le public et le privé", a fait valoir Philippe Martinez à l'antenne de France Inter.

"Est-ce que les salariés d'Auchan ne doivent rien faire, alors qu'on annonce 1.500 suppressions d'emplois et que leur patron est parmi les plus riches de France?", et que le secteur de la grande distribution, notamment alimentaire, "n'a pas souffert de la crise du Covid et du confinement", a demandé le responsable syndical.

Dès qu'il y a un problème, on licencie d'abord, et on réfléchit après Philippe Martinez





Philippe Martinez a déploré que, dans de nombreux secteurs économiques, "dès qu'il y a un problème, on licencie d'abord, et on réfléchit après. Nous on propose de réfléchir d'abord et après de prendre des mesures en fonction des réalités".

"C'est assez aberrant que ce soit toujours les salariés qui payent les pots cassés de stratégies d'entreprises aléatoires", a encore estimé Philippe Martinez. Malgré le plan de relance récemment annoncé par le gouvernement, "les problèmes d'hier restent les problèmes d'aujourd'hui", a ajouté le leader cégétiste.

Il a cité notamment la question des salaires, observant que "les premiers de corvée sont toujours payés comme au mois de février", et prôné une réflexion sur le temps de travail car, "si on veut que tout le monde travaille, on ne peut pas faire travailler plus ceux qui ont déjà du boulot".