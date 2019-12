publié le 24/12/2019 à 07:10

Le 23 décembre au soir, les grévistes de la SNCF ont organisé un réveillon un peu spécial sur le parvis de la Gare d'Austerlitz, pour montrer leur détermination à faire durer le mouvement contre la réforme des retraites en cette période de fêtes.

"Ce réveillon organisé par l'intersyndicale, ça donne du baume du cœur. Et ça nous permet de montrer qu'on reste mobilisés même à Noël", raconte Yann, cheminot, au micro de RTL. Sur place, les grévistes avaient accroché des guirlandes sur les grilles de métro fermées.

L'objectif de l'intersyndicale est de remobiliser les agents SNCF et de maintenir la pression, avant la journée de négociations annoncée par le gouvernement pour le 7 janvier 2020. "S'ils ont des mesures à lâcher, qu'ils le fassent maintenant. Peut-être le gouvernement a-t-il peur des grévistes ?", commente Fabien, lui aussi cheminot.

Malgré cette démonstration de détermination, le taux de grévistes est au plus bas depuis le début du mouvement, en dessous des 10%. Cependant, près d'un conducteur sur deux reste mobilisé.

À écouter également dans ce journal

Rachat d'un zoo pour en libérer les animaux - La semaine du 16 décembre, l'association Rewild a lancé une cagnotte pour racheter le zoo de Pont-Scorff, en Bretagne et libérer les animaux qui y séjournent, avec un succès inespéré : l'objectif de 600.000 euros a été atteint, dimanche 22 décembre. Marc Simoncini, le fondateur de Meetic, a versé 250.000 euros.



Incendies en Australie - Plus de trois millions d'hectares de végétation ont brûlé depuis septembre 2019 en Australie. Cela fait trois mois que le pays est ravagé par de gigantesques incendies. Le 19 décembre, il a fait presque 50 degrés à Sydney.



Festivités de Noël à Rome - Comme le veut la tradition catholique, le pape François donnera la messe de minuit en la basilique Saint-Pierre mardi 24 décembre. L'édifice peut accueillir 50.000 personnes. La cérémonie débutera à 21h30 et sera diffusée sur les télévisions du monde entier.