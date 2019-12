Grève SNCF : va-t-on vers une cohue en gare ce week-end et à Noël ?

publié le 20/12/2019 à 11:47

Les grandes migrations pour les voyages vont commencer, et avec les grèves, la situation s'annonce tendue en gare. La SNCF assure que ses 800.000 clients de ce week-end du 21-22 décembre, ainsi que les 400.000 clients du 23-24 auront une solution. Pourtant, certains passagers n'ont pas réussi à échanger leur billet, et semblent décider à tout de même prendre le train.

La SNCF a indiqué que les passagers qui n'ont pas un billet valable ne pourront pas monter dans les trains. Il faut impérativement un billet valide, c'est-à-dire avec une place réservée au bon horaire, sur le bon trajet, dans le bon train. Le cas échéant, il faut procéder à un échange. L'accès aux quais sera systématiquement contrôlé par des agents, prévient la compagnie ferroviaire.

Or, des passagers veulent coûte que coûte avoir accès à un train. Ils n'hésitent pas à l'indiquer sur Twitter. D'autres affirment qu'ils l'ont fait et que cela est possible, incitant parfois les autres passagers à faire de même.

Je vais monter dans un train sans billet — Théo (@AlexandreTheo1) December 18, 2019

Normalement tu peux monter à bord de n'importe quel train qui fait le même trajet (ton billet faisant foi) mais sans garantie de place assise :/ — Chloé (@dove_season) December 19, 2019

Ce soir 0 Contrôle à bord de mon TGV Atlantique Paris / Province...

Ni à l’embarquement, ni pendant le voyage. 3 chefs de bords dans la rame...Visiblement pas motivés pour checker les voyageurs... En bonus le barman qui chante petit Papa Noël version Renaud au micro...😂 — Florian Ringuedé (@FlorianRinguede) December 19, 2019

Certains, de bonne fois, s'appuient sur des messages de la SNCF, publié il y a quelques jours. Or, cette information n'est plus valide pour la période des fêtes qui commence ce vendredi 20 décembre.

Si vous ne pouvez pas échanger votre billet, vous pourrez monter dans un autre train similaire, effectuant le même voyage, sans garantie de places assises — SNCF (@SNCF) December 17, 2019

Bonjour, si vous prenez un train à une autre heure mais que vous avez un billet pour la même destination, vous pouvez monter dans un autre train sans crainte d'être verbalisé, exceptionnellement durant cette période de grève. — OUI.sncf (@ouisncf) December 17, 2019

Jointe par RTL.fr, la SNCF a rappelé qu'il y aurait bien un double contrôle des titres de transport dans les gares munies de portiques automatiques à l'entrée des quais. Une équipe d'accueil vérifiera une première fois que les passagers sont bien munis d'un titre de transport. Des équipes supplémentaires seront mobilisées à cet effet.