publié le 19/12/2019 à 06:04

Ce mardi 17 décembre, les 850.000 personnes qui devaient prendre le train avant le 23 décembre ont reçu un SMS et/ou un courriel leur indiquant leur situation. Pour une partie d'entre eux, le train est supprimé, et la SNCF ne propose pas de trains alternatifs. Ils doivent donc eux-mêmes procéder à l'échange sur le site. Mais certains ont fait le constat amer qu'il y avait une différence de prix entre leur ancien et leur nouveau billet.



"Pas de panique !, répond la SNCF jointe par RTL.fr. Pour tout échange sur les mêmes destinations, il faut aller jusqu'au bout de la transaction, que ce soit sur le site ou sur une borne, pour voir qu'il n'y a pas de surcoût."

"Imaginons que vous ayez un billet qui vous a coûté 100 euros, explique la SNCF. Vous demandez à l'échanger contre un billet à 150 euros. Vous le sélectionnez, vous allez jusqu'au bout de la démarche sur le site ou sur la borne et à la fin, vous n'aurez rien à payer. Ce n'est pas indiqué tout de suite que l'échange est vraiment gratuit."

Vous avez été obligé de changer de destination ?

Par ailleurs, la SNCF assure être consciente que le plan de transport adapté avec la grève ne permet parfois pas de faire exactement le même trajet. "Pour les gens qui par exemple devaient voyager à Hendaye, gare qui ne sera pas nécessairement desservie par TGV, et qui doivent donc se rendre plutôt à Dax ou à Bordeaux, puis prendre un TER, explique la SNCF, il faut demander le remboursement du billet pour Hendaye, qui se fera sans frais, et qu'ils en prennent un nouveau."

"On leur remboursera la différence avec le nouveau billet s'il est plus cher en service après-vente, explique la compagnie ferroviaire à RTL.fr. Il faudra monter un dossier." Pour cela, conservez bien l'ensemble des justificatifs concernant votre ancien voyage et le nouveau. Rendez-vous ensuite sur le site des réclamations SNCF pour expliquer votre cas. "Les remboursements ne se feront qu'en janvier", a précisé la SNCF à RTL.fr. Patience donc.