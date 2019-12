publié le 23/12/2019 à 17:09

Les voyageurs de ce mardi 24 décembre sont désormais fixés. Dans le détail, 2 TGV sur 5 sont maintenus. Au niveau des TER, 4 trains sur 10 seront en partance. Les régions les plus impactées par la grève sont la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et l’Occitanie, avec seulement % de leurs TER en circulation.

Du côté des Transiliens, 1 train sur 5 en moyenne circulera, pareil pour les Intercités (1 train sur 5). Attention, cependant, les lignes Transilien D, E, P, N, U, T4 et T11 fermeront de manière anticipée en fin de journée. La circulation reprendra le mercredi 25 décembre en début d'après-midi sur la majorité de ces lignes.

Dans le réseau francilien, le trafic est également fortement perturbé pour les RER et notamment le A qui ne circulera qu'aux heures de pointe. A l'international, le trafic reste perturbé.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 2 trains sur 5. Axe Atlantique : 2 trains sur 5. Axe Nord : 2 trains sur 5. Axe Sud-Est : 2 trains sur 5. Intersecteurs : 1 train sur 4. Ouigo : 2 trains sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 7 trains sur 10.

Bourgogne-Franche-Comté : 4 trains sur 10.

Bretagne : 4 trains sur 10.

Centre-Val-de-Loire : 3 trains sur 10.

Grand-Est : 4 trains sur 10.

Hauts-de-France : 4 trains sur 10.

Normandie : 4 trains sur 10.

Nouvelle-Aquitaine : 3 trains sur 10.

Occitanie : 4 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : . 4 trains sur 10.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 3 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture



RER B - 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 5 en moyenne. 2 trains par heure en heures de pointe sur les branches Paris-Austerlitz – Dourdan, ParisAusterlitz – Étampes et Paris Austerlitz – Massy. 1 train par heure entre Paris-Austerlitz et Juvisy en heures creuses. Le dernier départ pour St-Marin est à 18h25, pour Dourdan à 18h40, pour Brétigny à 19h55 et pour Massy à 19h35.



RER D - Nord : 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-la-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et Chantilly. Dernier départ à 21h17.

Sud : 2 trains par heure en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches

Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon. Dernier départ pour Corbeil à 20h21 et pour Melun à 20h43.



RER E - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann – Chelles.

Branche Villiers – Tournan : 3 trains par heure au départ de Paris-Est, desservant tous les arrêts de Rosny-Bois-Perrier à Tournan, uniquement en heures de pointe. Dernier départ de Paris-Est pour Tournan à 18h55.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches. Dernier départ pour Pontoise à 23h41. Dernier départ pour Persan via Valmondois à 18h50. Dernier départ pour Persan via Monsoult à 23h34. Dernier départ pour Luzarche à 18h40.



Ligne J - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches. Dernier départ pour Ermont à 23h31. Dernier départ pour Argenteuil à 1h02. Dernier départ pour Gisors à 19h42. Dernier départ pour Mantes via Conflans à 19h19. Dernier départ pour Mantes via Poissy à 1h08. Dernier départ pour Pontoise à 19h31.



Ligne K - 1 train sur 2, desserte renforcée par un service de bus. Dernier départ pour Crépy à 20h12.



Ligne L - 2 trains sur 5 en moyenne sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. 1 train sur 4 sur la branche Paris-Saint-Lazare – Cergy. Dernier départ pour Versailles Rive Droite 00h56. Dernier départ pour St Nom la Bretèche 00h41. Dernier départ pour Cergy-le-Haut à 20h12. Dernier départ pour Maisons-Laffitte à 23h18.



Ligne N - 1 train par heure sur toutes les branches. Dernier départ pour Plaisir-Grignon à 18h50. Dernier départ pour Rambouillet à 18h46. Dernier départ pour Dreux à 18h28. Dernier départ pour Mantes-la-Jolie à 18h05.



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux. Dernier départ pour Meaux à 19h01. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies. La gare de Château-Thierry est desservie par 2 allers-retours TER.



Ligne R - 2 allers-retours Paris – Montargis. Dernier départ pour Montargis à 17h07.



Ligne U - 1 train sur 2. Dernier départ de La Défense pour St-Quentin à 19h44.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min sur toutes les branches, de 6h30 à 20h00.



Tramway 11 - Service normal jusqu'à 21h.