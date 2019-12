Incendies en Australie : la capitale Canberra sous un épais nuage de fumée

publié le 09/12/2019 à 02:06

Les habitants de Canberra étouffent. La capitale de l'Australie a été submergée par un épais nuage de fumée ce dimanche 8 décembre, dû aux imposants feux de forêt qui ravagent une partie de la côte Est. Plus de 140 feux de brousse ont été dénombrés.

Du nord de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud au sud du Queensland, les terres australiennes brûlent depuis maintenant trois mois. Ces incendies, dévastateurs, se sont ajoutés aux journées de canicule et aux problèmes de sécheresse persistants que connaissent les agriculteurs.

Les habitants de Canberra ont découvert dimanche matin un brouillard épais qui avait envahi la ville. Un phénomène que les résidents de Sydney connaissent déjà depuis plusieurs semaines. Les hôpitaux de l'État ont enregistré une augmentation de 25% des présentations aux services d'urgence pour des problèmes respiratoires, indique le journal Canberra Times. Le ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que la saison avait enregistré "l'une des plus pollutions atmosphériques jamais vues" dans l'État.

Six personnes ont péri depuis le début des feux

L'un des feux les plus importants, à moins d'une heure de Sydney, s'étend sur plus de 250.000 hectares. Plusieurs incendies ont pu néanmoins être maîtrisés grâce aux conditions météorologiques favorables, selon les autorités. Mais la côte Est attend un retour de vents violents et de températures élevées. Il devrait faire 32 degrés au maximum mardi à Sydney. "Dans certains cas, des incendies sont tout simplement trop importants pour être éteints en ce moment", ont annoncé les services météorologiques de Nouvelle-Galles du Sud.

Des renforts venus des États-Unis et du Canada se sont joints aux centaines de pompiers dépêchés pour combattre les flammes ces derniers jours. Au total, plus de 700 maisons ont été détruites et six personnes sont décédées depuis le début du drame en septembre. Deux millions d'hectares sont partis en fumée et, avec eux, l'habitat de nombreux animaux, comme le koala, espèce en état d'extinction.