publié le 08/11/2019 à 12:10

1.500 euros pour le code de la route, 4.000 pour passer le permis. Des prix prohibitifs…et pourtant. Ce sont les tarifs exorbitants que plusieurs auto-écoles de région parisienne ont demandé pour délivrer le précieux sésame. Le parquet de Bobigny affirme que les agences faisaient partie d’un vaste réseau de trafic de permis de conduire, démantelé jeudi 7 novembre.

Deux auto-écoles du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis ont été mises en cause. Certains de leurs moniteurs et dirigeants d’agence auraient monétisé des centaines de faux permis depuis plusieurs années.

Il aura fallu plus d’un an de cyber-enquête pour la police judiciaire de Paris pour déjouer le trafic des malfaiteurs. Neuf personnes ont été déférées jeudi au parquet de Bobigny. Elles seront jugées pour "escroquerie en bande organisée, corruption, trafic d'influence, obtention frauduleuse de documents administratifs, fraude aux examens et blanchiment", à la fin du premier semestre 2020. Les suspects risquent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.

Trafic via SnapChat

Les escrocs utilisaient le réseau social SnapChat pour promouvoir leurs activités illégales. Ils assuraient à leurs clients l'obtention du permis de conduire moyennant 1.500 euros pour le code et 4.000 euros pour la conduite. "Un plan permis sûr via auto-école", assuraient-ils, sur le réseau.

Le parquet a aussi révélé que deux moniteurs d’auto-écoles du Val-de-Marne recrutaient également leurs élèves. L’obtention du permis se faisait ensuite dans une auto-école de Seine-Saint-Denis où les dirigeants et deux inspecteurs du permis de conduire validaient les dossiers des candidats avec des examens fictifs dans le système informatique du ministère de l'Intérieur. L’enquête estime que plusieurs centaines de personnes ont pu, par la suite, récupérer un permis de conduire officiel.