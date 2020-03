et Jérôme Florin

publié le 03/03/2020 à 07:42

C'est une des nombreuses conséquences de l'épidémie du coronavirus : le retard de certains colis en provenance de Chine. À cause de l'arrêt de certaines usines, certains colis ne sont pas livrés dans les temps mais alors que faire ? Et bien pas grand chose.

En réalité vous n'avez pas beaucoup de recours. L'épidémie de coronavirus est considérée comme un cas de force majeur donc le consommateur est beaucoup moins protégé. Le marchand est dégagé de certaines de ses responsabilités habituelles, en l'occurrence, il n'est pas tenu de respecter les délais de livraison promis au moment de la commande.

Maintenant, si vous voulez absolument recevoir votre colis vous allez devoir vous armer de patience. Sinon vous avez toujours la possibilité d'annuler la commande par écrit, par courrier recommandé ou par courriel. Le professionnel a alors 14 jours pour vous rembourser les sommes prélevées.

Mais là où ça se complique, c'est si le vendeur est situé en dehors de l'Union européenne et qu'il refuse le remboursement et l'annulation de la commande. Là, vous n'avez pas vraiment de recours.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Face au favori Bernie Sanders, l'ancien vice-président Joe Biden se présente mardi renforcé pour le "Super Tuesday", étape déterminante des primaires démocrates aux Etats-Unis, après le ralliement de trois anciens rivaux centristes.

Israël - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a revendiqué mardi "la plus grande victoire de sa vie", à des élections législatives qui le placent en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter la justice qui l'accuse de corruption.

Affaire Griveaux - Piotr Pavlenski, activiste russe, mis en examen pour avoir mis en ligne les vidéos intimes de Benjamin Griveaux, est également dans le viseur de la justice pour avoir été impliqué dans une rixe le soir du Nouvel an à Paris où il aurait blessé un homme de 22 ans.