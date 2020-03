publié le 02/03/2020 à 19:29

La France est actuellement au stade 2 de la propagation du nouveau coronavirus. Pour éviter un passage au stade 3, celui de l’épidémie, le gouvernement prend des mesures de prévention. Dans les zones contaminées, tous les rassemblements sont interdits, les écoles sont fermées avec des possibilités de classes virtuelles. Partout ailleurs, les événements qui réunissent plus de 5.000 personnes en milieu confiné sont interdits. Reste l’épineuse question des transports.

Dans certaines entreprises, les salariés ont décidé d’exercer leur droit de retrait. C’est le cas de Younes Lagoune, conducteur de bus chez Keolis dans l’Essonne : "On a peur d’être contaminé par le coronavirus car nous sommes en contact avec la clientèle, on a des bus qui sont en surcharge avec de clients, à côté de notre visage, qui toussent, qui éternuent et on a rien pour se protéger". Et de renchérir : "On n’a pas de toilettes donc on ne peut pas se laver les mains plusieurs fois par jour, on n’a pas non plus de gel hydroalcooliques, ni masques ni gants. On n’a rien qui est mis à notre disposition. On nous dit juste ‘aller rouler, ne vous inquiétez pas, vous n’aurez rien'. C’est un ras-le bol ! ".



Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et des Transports, a répondu en appelant à reprendre le "dialogue social" : "Les entreprises ont des instructions qui sont données par les pouvoirs publics (…) sur les dispositions à prendre compte tenu de cette crise du coronavirus. Quand les entreprises respectent ces consignes, le droit de retrait ne s’applique pas. J’invite chacun à reprendre le dialogue social au sein des entreprises pour pouvoir partager avec la direction".

