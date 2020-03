et AFP

publié le 02/03/2020 à 16:10

Le bilan des décès des suites d'une contamination au nouveau coronavirus Covid-19 s’alourdit ce lundi 2 mars. Un nouveau patient est décédé dans l'Oise. Il s'ajoute au deux décès déjà constatés en France, celui d'un touriste chinois mort le 14 février dernier et un enseignant de Crépy-en-Valois dans l'Oise (Hauts-de-France).

Selon des sources concordantes, il s'agit d'une octogénaire de Crépy-en-Valois, où travaillait le professeur de technologie de 60 ans décédé dans la nuit de mardi à mercredi à la Pitié-Salpêtrière à Paris.



Ce dimanche, la France comptait "130 cas confirmés, 12 guéris, 2 décédés. 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement et neuf sont en situation clinique grave", avait déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Les deux principaux foyers se trouvent dans l'Oise et à La Balme en Haute-Savoie, où des mesures strictes (rassemblements interdits, habitants priés de limiter leurs déplacements, etc.) sont appliquées.