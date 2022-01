Ils étaient partis, pour des centaines d'entre eux à la fin de l'été, en pleine vague épidémique aux Antilles ou en Nouvelle Calédonie. Tous vacataires ou en mission d'intérim, ces soignants partis donner main forte en Outre-Mer n'ont toujours pas été payés.

Décollage le 28 août en direction de Pointe-à-Pitre pour Franck. Cet aide-soignant partait pour une mission de deux semaines. "On nous a remis un vadémécum, promis que tout serait pris en charge : l'hôtel, la restauration et qu'évidemment on serait payés". Pas de salaire chiffré pour ces soignants qui partent avant tout pour prêter main forte et les ennuis commencent au retour pour Nathalie, déployée à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. "Je suis allée avec mon bordereau, mon certificat de travail. À la CPAM ils m'ont dit 'Aucun décret qui puisse vous donner un salaire'".

Des dizaines de soignants, comme Franck, se retrouvent depuis leur retour dans des situations difficiles. "Ça m'a mis dans une fragilité bancaire, du coup on m'a retiré mon chéquier et ma carte bleue. Je n'ai aucune visibilité, j'ai même écrit au cabinet de M. Véran. Aucune réponse". Seule avancée, un nouveau décret prenant en compte ces dizaines de soignants doit être rapidement publié. Problème, aucune date connue et l'immense amertume de Nathalie. "On s'est vraiment servi de nous parce que l'État nous a demandé à l'aide, on est parti. Ils ne nous ont même pas dit merci. Monsieur le président de la République, il faut que vous preniez soin de nous".

Cette aide soignante a refusé de repartir en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, en attente d'une solution rapide du ministère qui, sollicité, n'a pas souhaité nous répondre.

