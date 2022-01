INFO RTL - Coronavirus : seulement 1% de vaccinés chez les 5-11 ans

La vaccination chez les enfants connait un démarrage très poussif. Selon nos informations, seulement 1% des 5-11 ans sont vaccinés. Ils sont 5,7 millions au total et 72.000 à avoir reçu une première dose, alors que la campagne de vaccination a commencé le 15 décembre pour les plus fragiles et le 22 décembre pour les autres.

"Ce n'est pas très étonnant puisque ça s'est mis en place progressivement juste la semaine avant Noël", admet le docteur Fabienne Kochert, président de l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire. "Maintenant, il y a un peu plus de centres qui commencent à avoir des lignes pédiatriques mais ce n'est pas encore tous les centres. La logistique suit tout doucement", poursuit-elle. "J'ai commandé mon flacon chez mon pharmacien, je crois qu'on va pouvoir commencer le 15 janvier".

"En plus vous savez bien que les parents n'y sont pas tellement favorables. Il n'y a pas d'engouement, c'est le moins qu'on puisse dire. On a énormément de coups de fil dans les cabinets, la première question qui tombe lors de chaque consultation c'est 'Qu'est-ce que vous en pensez ?' Tout le monde attend d'avoir un avis éclairé", confie Fabienne Kochert. "Pour nous, les pédiatres, ce n'est pas non plus très grave, on a un peu de temps il n'y a pas d'urgence là. Ce n'est pas en vaccinant les enfants qu'on va freiner l'épidémie. Si on veut freiner l'épidémie, il faut la dose booster chez les adultes".