Guadeloupe : des armes de guerre volées aux douaniers de Pointe-à-Pitre

Alors que la crise sociale fait rage en Guadeloupe, des fusils et pistolets ont été subtilisés samedi 20 novembre après un incendie de nature criminelle dans les locaux de la douane de Pointe-à-Pitre, a révélé le Figaro.

Parmi ces armes, figurent plusieurs pistolets 9mm semi-automatiques Sig-Sauer, utilisés également par la gendarmerie française, ainsi qu'un fusil à pompe et un pistolet automatique 9mm. L'information a été confirmée par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins.

Après le vol, les malfrats auraient subtilisé divers équipements et brûlé des véhicules utilitaires des fonctionnaires.



La contestation, en partie due à l'obligation vaccinale, met l'île à feu et à sang depuis quelques jours. Le gouvernement s'est, lui, montré très ferme face aux débordements : un couvre-feu et 200 renforts de policiers et gendarmes dont 50 membres du GIGN et du Raid.