INVITÉ RTL - Coronavirus : un retour à la normale est-il possible dans 2 mois ?

Le variant Omicron se répand à grande vitesse mais Tyra Grove Krause, l'une des plus éminentes épidémiologistes au Danemark est formelle : d'après ses études, on en a encore pour deux mois avant d'espérer un retour à la normale. "On a vraiment envie d'y croire", nous dit ce mardi sur RTL Robert Sebbag, infectiologue à Paris.

"Nous avons deux pays, le Danemark et la Grande-Bretagne, où on a des études qui montrent que certes ce variant Omicron est plus contagieux mais il est beaucoup moins virulent que ce qu'on avait connu avec le Delta", poursuit-il. "Cet Omicron va entraîner des formes très légères au niveau de la sphère ORL, des petites rhinites, des douleurs au niveau de la gorge, mais il ne descend pas au niveau pulmonaire", poursuit l'infectiologue.

"Tous les cas que nous avons aujourd'hui, à l'hôpital et en particulier en soins critiques, c'est du Delta. Le Delta n'est pas complètement mort, il diminue et est remplacé par ce variant Omicron", dit-il. Le virus "a tellement été modifié que de nouveaux variants qui pourraient apparaître, seraient beaucoup plus banals qu'Omicron", explique Robert Sebbag. Selon l'infectiologue, "il y a eu tellement de mutations, que les autres mutations ne pourront pas entraîner plus de virulence. C'est ça l'espoir".