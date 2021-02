publié le 23/02/2021 à 07:27

Dans les Alpes-Maritimes, les deux prochains week-ends risquent d'être moroses de Théoule-sur-Mer à Menton. Sur cette bande littorale, le préfet a annoncé un confinement afin de diminuer la propagation du covid-19 et des mesures de contrôle renforcées. Il faut dire que 90 % de la population du département est située sur ces communes en bord de mer.

Certains risquent donc de s'expatrier et le plus simple sera d'aller dans le département voisin du Var. On s'attend là-bas à une certaine affluence supplémentaire et ceux qui y sont actuellement en vacances se considèrent comme chanceux.

À Saint-Raphaël, le soleil du week-end a laissé sa place à un ciel gris, quelques gouttes et un vent fort. Mais certains vacanciers sont contents d'avoir choisi le Var et d'échapper au couvre-feu. "On avait déjà du mal à profiter avec le couvre-feu donc être confinés ça serait pire. C'est bien d'avoir choisi le Var", se réjouit un vacancier venu du Nord.

Mauricette, elle, est également satisfaite que le Var ne soit pas concerné par le confinement. "On a bien de la chance, pour l'instant, on profite, explique-t-elle. On peut prendre la voiture, se balader, aller promener le chien sur la plage, on peut tout faire !"

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Les salariés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités pourront être vaccinés par leur médecin du travail dès le 25 février. Ils recevront le vaccin AstraZeneca au sein des services de la médecine du travail et pas dans l'entreprise.

Agriculture - Emmanuel Macron se déplace ce mardi en Côte-d'Or pour apporter son soutien aux agriculteurs, secteur important et historique de l'économie française. Il y visitera une exploitation de polyculture et d'élevage.

Rugby - 14 cas de Covid ont été enregistrés parmi les joueurs et le staff du XV de France. L'organisation du tournoi des Six Nations décidera mercredi de la tenue, ou non, du match entre la France et l'Écosse prévu ce week-end.