Var : Johnny Depp met son hameau provençal en vente pour la troisième fois

publié le 22/02/2021 à 18:39

Jamais deux sans trois. Après une première tentative en 2015, puis une autre en 2016, Johnny Depp a décidé de remettre en vente son hameau provençal du Plan-de-la-Tour, près de Saint-Tropez, dans le sud de la France. L'acteur américain de 57 ans a acquis cet immense domaine de 121.000 mètres carrés au début des années 2000 quand il était encore en couple avec Vanessa Paradis.

L'interprète de Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes a investi beaucoup d'argent dans ce projet. Il a entièrement retapé tout le hameau et y est allé souvent. Même après sa séparation d'avec Vanessa Paradis en 2012. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a passé une partie de son confinement au printemps 2020.

Johnny Depp a mis son hameau en vente pour 45 millions d'euros, rapporte The Mirror. Le domaine comprend, entre autres, une villa principale, des gîtes, un bar et un restaurant, deux piscines, un atelier d'artiste, une salle de sports ainsi que 15 hectares de champs d'oliviers et de vignes.