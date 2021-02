publié le 22/02/2021 à 12:22

Depuis ce week-end, la menace d'un confinement planait sur le département des Alpes-Maritimes, très fortement touché par l'épidémie de coronavirus. C'est désormais officiel : le littoral du département, de Menton à Théoule-sur-Mer, sera confiné les deux prochains week-ends, à partir du vendredi 18h jusqu'au lundi 6h, a annoncé ce lundi 22 février le préfet du département Bernard Gonzalez. Des sorties d'une heure seront néanmoins autorisées dans un rayon de 5km durant cette période.

Ce n'est pas la seule mesure annoncée pour combattre l'épidémie. Les commerces non-alimentaires (hors pharmacies) de plus de 5.000 m2 devront fermer leurs portes pour les 15 prochains jours. Ils pourront néanmoins poursuivre leur activité en proposant de la vente à emporter et de la livraison à domicile, a précisé Bernard Gonzalez.



Les contrôles aux aéroports des Alpes-Maritimes et à la frontière italienne seront également "renforcés", toujours dans l'optique de faire baisser ces contaminations et ce taux d'incidence, qui est actuellement de plus de 700 cas positifs pour 100.000 habitants dans la métropole niçoise.