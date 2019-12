publié le 10/12/2019 à 07:22

Qui succédera à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en avril dernier ? Cinq candidats sont en lice mais tous ont été plus ou moins proches de l'ancien président. La jeunesse algérienne dénonce une mascarade.

Le rejet massif de la présidentielle du 12 décembre en Algérie révèle l'écart entre la jeunesse et le pouvoir d'anciens partisans du président déchu Abdelaziz Bouteflika, 82 ans.

Dans ce pays, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans,la plupart ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Les dirigeants sont tous âgés, à l'instar du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, et du président par intérim Abdelkader Bensalah, 78 ans.

Les jeunes algériens se réfèrent désormais au mouvement de contestation populaire Hirak et descendent dans la rue chaque mardi depuis plus de neuf mois pour réclamer la fin du "système", au pouvoir depuis l'indépendance en 1962.

Comme Anis, étudiant frondeur, ils n'ont qu'un seul mot, celui de tous les printemps arabes : "dégage". "Tous ces ministres, tous ces généraux corrompus, il faut qu'ils paient leurs dettes à la société. On ne peut pas vivre sans justice", déclare le manifestant.

Ce qui pousse Anis à aller dans la rue c'est un besoin d'avenir et d'ascenseur social pour cet enfant d'ouvrier d'Alger. "C'est invivable ici si tu veux faire quelque chose de nouveau", déplore-t-il.

Accepter, baisser la tête, Anis ne veut plus en entendre parler. Ça c'était pour la génération de ses parents. "Ils ont accepté la situation plus rapidement parce qu'ils ont vécu la guerre".

