publié le 09/10/2019 à 06:07

Dans l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, l'implication de Michel Fourniret a toujours été évoquée mais la famille de la jeune fille et ses avocats estiment que la piste n'a pas été suffisamment creusée par les policiers. C'est également l'avis de la nouvelle juge d'instruction qui a repris l'affaire fin septembre 2019.

16 ans après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes (Seine-et-Marne), la magistrate veut donner un nouvel élan aux investigations. C'est pourquoi elle a décidé de changer d’enquêteurs. Ce sont désormais les gendarmes et non plus les policiers qui seront chargés de mener l'enquête. Ils ont pour mission de se concentrer sur cette hypothèse et de tout revoir avec un œil neuf.

Si la juge souhaite explorer cette piste jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'elle connait bien le tueur des Ardennes. Elle dirige en effet d'autres enquêtes qui le concerne. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'en février dernier, Monique Olivier, l'ex-femme et complice de Fourniret lui a dit dans son bureau qu'elle avait des choses à révéler sur la disparition d'Estelle Mouzin. Qu'a-t-elle à dire ? Le mystère reste pour le moment entier. Monique Olivier sera entendue dans cette affaire mais à une date encore inconnue.

A écouter :

