publié le 29/05/2019 à 13:28

Les ex-salariés de Whirpool sont de nouveau menacés. Le repreneur de l'usine d'Amiens, WN, va être placé sous la protection du tribunal de commerce pour assurer le paiement des salaires. En effet, l'entreprise est en grande difficulté, le carnet de commandes est famélique. Un an après la reprise, les 162 salariés ont du mal à trouver une lueur d'optimisme.



Un an et demi après la venue d'Emmanuel Macron sur le site "c'est la débâcle", déclare François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, sur RTL. "Des millions ont été mis sur la table par l'État et il n'y a eu aucun comité de suivi", assure-t-il. "Ça fait plus de six mois qu'on a envoyé un courrier à Emmanuel Macron et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, où on leur dit notre profonde inquiétude. [...] et on n'a eu aucune réponse", indique-t-il.

"Maintenant c'est au Président de la République de débloquer des fonds pour assurer une pérennité à l'entreprise ou au moins permettre aux salariés qu'ils ne sortent pas en slip", lance François Ruffin. "Le ministère de la reconquête industrielle est en train de devenir le ministère du désert industriel", s'agace-t-il.