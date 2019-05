publié le 29/05/2019 à 06:28

L'usine emblématique de Whirlpool d'Amiens, au centre de toutes les attentions pendant la présidentielle, est de nouveau menacée. Le repreneur est en redressement judiciaire. L'annonce est tombée mardi 28 mai : 162 personnes travaillent toujours sur le site d'Amiens, qui ne fabrique plus des sèche-linges mais des casiers réfrigérés.



Le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur des espérances du nouveau propriétaire. L'ancien délégué CFDT de Whirpool, Frédéric Chanterelle, n'est pas étonné par la tournure des événements. "Pour moi, c'est un énorme gâchis, après un an d'ouverture de cette entreprise et d'avoir tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. (...) On s'attendait à cet échec mais peut-être pas aussi rapidement. (...) "Comment cramer 15 millions d'euros en un an ?".



Le nouveau propriétaire du site, WN, "se trouve dans une impasse de trésorerie très importante qui va le conduire à se placer sous la protection du tribunal de commerce (...) pour assurer la prise en charge des salaires", a ainsi indiqué la préfecture de la Somme dans un communiqué en fin d'après-midi.

Dès le lendemain de la fermeture de l'usine, délocalisée à Lodz (Pologne) par le géant américain de l'électro-ménager, le site était repris par l'industriel picard Nicolas Decayeux, président du Medef de la Somme. Rebaptisée WN, l'entreprise devait se lancer dans la production de casiers réfrigérés connectés, la fabrication de chargeurs de batteries pour vélos et voitures ou encore la création d'une usine collaborative.

