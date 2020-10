publié le 08/10/2020 à 06:34

"L'État sera là aux côtés des sinistrés" : c'est la promesse faite, mercredi 7 octobre, par Emmanuel Macron aux habitants durement éprouvés par les intempéries du week-end dernier. Le chef de l'État qui promet plusieurs centaines de millions d'euros pour financer la reconstruction. Alors que le bilan des intempéries est désormais de 5 morts, sept disparus et 13 autres personnes dont tout porte à croire désormais qu'elles ont sans doute également disparu dans la catastrophe.

Dans la nuit de vendredi à samedi, au plus fort des intempéries, un jeune gendarme a permis de sauver des dizaines de résidents et de soignants d'un EPHAD. "L’eau montait à une vitesse impressionnante", puis "la route s‘est effondrée", détaille le gendarme Hossepied. "Sur le coup, le critère de dangerosité, on ne le ressent pas. On est dans l'adrénaline", ajoute-t-il.

L'officier explique qu'il est "jeune gendarme" et qu'il n'avait encore jamais vu un tel événement : "pour moi, c'était la première fois". "Pour nous, c'est un paysage de guerre : c'est l'apocalypse, on se sent tout petit face à la nature", détaille le gendarme Hossepied.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le ministre de la Santé, Olivier Véran, fera en fin de journée un nouveau point sur la situation de l'épidémie. Mercredi 7 octobre, le chef de l'État Emmanuel Macron a d'ores et déjà ouvert la porte à un renforcement des règles.

Financement libyen - Nicolas Sarkozy est entendu, pour la troisième journée consécutive. L'ancien président de la République est interrogé depuis mardi par les juges anticorruption dans l'enquête sur le financement libyen de sa campagne de 2007.

Football - Les Bleus ont largement remporté le match, mercredi 7 octobre, face à l'Ukraine (7 buts à 1). Olivier Giroud a réalisé un doublé et devient ainsi, avec 42 réalisations au total, le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France devant Platini.