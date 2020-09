Équipe de France : les Bleus face à l'Ukraine en amical le 7 octobre

Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial et Ferland Mendy célèbrent un but face à la Croatie, le 8 septembre 2020.

Les Bleus de Didier Deschamps affronteront l'Ukraine au Stade de France le 7 octobre prochain. Une rencontre amicale qui se tiendra quatre jours avant le choc en Ligue des nations face au Portugal.

La dernière confrontation entre Français et Ukrainiens remonte au barrage de novembre 2013, qui avait permis aux Bleus de valider leur billet pour le Mondial-2014 au terme d'un match retour mémorable (3-0).

À noter que les deux équipes auraient dû s'affronter le 27 mars dernier. Mais à cause du coronavirus et du confinement, et d'un huis clos prononcé dans un premier temps, le match avait finalement été annulé.

C'est une semaine chargée qui attend les joueurs de Didier Deschamps car après l'Ukraine et le Portugal -le 11 octobre en Ligue des nations au Stade de France- direction Zagreb pour le match retour face à la Croatie le mercredi 14 octobre. Croatie encore battue 4-2 par les Bleus le 8 septembre.

