publié le 05/10/2020 à 17:02

Trois jours après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, une vingtaine de personnes sont toujours disparues ou recherchées par les équipes de secours présentes sur place et certains villages des vallées de la Roya et de la Vésubie sont toujours coupés du monde, ce lundi 5 octobre.

Dans cinq d'entre eux, près de la commune de Breil-sur-Roya, certains habitants font des heures de marche pour donner des nouvelles et assurer un minimum de ravitaillement, à cause des routes qui se sont effondrées.

C'est le cas de Martin, père d'un bébé de 16 mois, conscient des dégâts causés par la tempête : "Il n'y a plus de routes ni de pont. Je suis allé au Carrefour ce matin pour ravitailler mon fils en couches, lait et tout ce qu'il faut et c'est un gros choc. Le préfet qui est passé hier a annoncé que c'était une 'bombe météorologique'".

Près de Breil-sur-Roya, il y a toujours ni eau ni électricité de disponible et les pompiers ont, depuis le début de la matinée, deux hélicoptères à disposition pour faire venir des médecins et apporter quelques groupes électrogènes. Alors que quatre personnes ont perdu la vie lors de ce sinistre, huit personnes, dont deux pompiers, sont toujours portées disparues dans la vallée de la Roya.