publié le 07/10/2020 à 06:59

L'état de catastrophe naturelle sera décrété ce mercredi 7 octobre en Conseil des ministres, cinq jours après les crues qui ont ravagé l'arrière-pays niçois. Un statut qui permettra aux sinistrés de saisir leur assurance. En dehors des maisons détruites, il y a celles qui n'ont toujours pas d'eau potable, ni d'électricité. 4.000 foyers sont encore privés de courant. Emmanuel Macron se rendra sur place dans la journée.

Dans le secteur de Breil-sur-Roya, l'armée travaille à dégager les voies. Le lieutenant Julien, du 1er régiment du génie civil, coordonne le bûcheronnage. Devant lui, un amas de troncs d'arbres et le cours de la Roya, mais surtout une surprise lorsqu'il se penche du Google Maps : "si on regarde sur une carte là où on est en ce moment, il y a une route et un pont juste à droite qui traverse la rivière". Mais plus aucune trace du pont, en contrebas, il faut retirer tout le bois entassé.

La route départementale du dessous, elle, n'est qu'un chemin de terre. "Le but de la manoeuvre c'est de recréer, notamment à l'aide des gravas qu'on peut récupérer sur la zone, une piste qui nous sert à accéder à l'autre côté", explique le lieutenant. Mais ce dernier est inquiet, les travaux ne sont pas arrivés à Fontan et sont donc encore à des kilomètres de la commune de Tende. "Tende n'est pas encore accessible, et c'est quand même l'axe principal pour arriver à Fontan, il est donc urgent de le rouvrir", précise-t-il.

"On a aussi une partie des militaires qui font une reconnaissance sur les sentiers autour de la vallée, pour voir s'il n'y a pas un autre axe qui peut être aménagé rapidement pour accéder à ces villages", explique le lieutenant Julien. Reconstruire une nouvelle route ailleurs, provisoire, la question n'est pas tranchée, mais le génie civil y réfléchit.

