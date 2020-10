publié le 07/10/2020 à 20:40

Faut-il attendre de nouvelles mesures pour limiter la propagation du Covid-19 en France ? c'est en tout cas ce qu'a sous-entendu le chef de l'État ce soir dans une interview accordée à TF1 et France 2.



"Dans les endroits où ça circule trop vite, en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, et où l'on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, on doit aller vers plus de restrictions, comme celle qu'on a pu connaître par exemple dans les Bouches-du-Rhône où dans Paris et la petite couronne", a fait valoir le chef de l'État.

Plus d'infos à venir....