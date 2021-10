Les infos de 6h - Sage-femme, une profession "à bout de souffle"

Il s'agit de leur cinquième mobilisation depuis le début de l'année. Depuis vendredi et jusque dans la soirée de ce lundi 25 octobre, les sages-femmes sont en grève pour crier leur colère et réclamer plus de reconnaissance. Elles demandent notamment plus d'effectifs et de moyens, mais aussi une sixième année d'études.

"C'est un métier qui disparait peu à peu des maternités et qui est à bout de souffle", explique au micro de RTL Caroline Combot, la secrétaire générale de l'ONSFF, l'un des syndicats de la profession. "Aujourd'hui, une sage-femme c'est une première année de médecine validée et quatre années en école de sage-femme, donc bac +5, et à la clé beaucoup de contrats précaires, en CDD ou à la vacation", poursuit-elle.

En début de carrière, une sage-femme est rémunérée selon "des grilles anciennes qui leur permettent à peu près 1.600-1.700 euros net par mois" indique Caroline Combot, selon qui "il y a aussi toute la problématique de l'activité libérale". En effet, "en ville, les sages-femmes sont de plus en plus nombreuses, avec des revenus parmi les plus bas des professionnels de santé libéraux". Pour la secrétaire générale de l'ONSFF, ce facteur "enlève aussi de l'attractivité à ce champ d'exercice".

À écouter également dans ce journal

Politique - Invité du Grand Jury dimanche 24 octobre, Éric Zemmour a déclaré vouloir supprimer le permis à points qui, selon lui, "ne sert à rien".

Disparition - L'acteur James Michael Tyler connu pour son rôle de Gunther dans la série américaine Friends est décédé dimanche 24 octobre des suites d'un cancer.

Football - Le grand classique entre le PSG et l'OM s'est achevé sur un match nul (0 - 0) dimanche 24 octobre.