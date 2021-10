Les infos de 18 h - La Ligue contre la violence routière répond à Zemmour sur la suppression du permis à point

Invité, ce dimanche 24 octobre, sur le plateau du Grand Jury, Eric Zemmour a proposé de supprimer le permis à points et certaines limitations de vitesse. Selon lui, ces mesures font partie d'un "racket" des automobilistes de la part de l'État. "Vous savez combien ça coûte un stage ? C'est infantilisant au possible, les Français ne peuvent pas travailler pendant deux jours et ça coûte entre 250 et 300 euros et ça rapporte 75 millions d'euros. C'est du racket", répète le polémiste au micro de RTL.

Des déclarations qui font bondir Jean-Yves Lamant, vice-président de la Ligue contre la violence routière. "Les spécialistes disent que c'est le permis à points, combiné avec les radars, qui a permis de diviser par deux le nombre de morts entre 2002 et 2012" constate-t-il. "La vitesse reste le facteur numéro 1 d'accidents mortels en France" martèle-t-il encore.

La décision d'abaisser la vitesse à 80 km/h sur certaines routes a aussi permis de sauver "349 vies" selon Jean-Yves Lamant. "Si monsieur Zemmour pense que c'est quelque chose de négligeable qu'il a raison contre les avis d'experts, il doit s'exprimer plus clairement", estime le vice-président de la Ligue contre la violences routière.

À écouter également dans ce journal

Moto GP - Fabio Quartararo, 22 ans, est devient champion du monde de moto GP. Il devient le premier Français à remporter ce titre.



Mulhouse - 1.500 personnes ont participé à une marche pour rendre hommage à Dinah, 14 ans. Après un harcèlement de la part de ses camarades, la jeune fille s'est suicidée début octobre.

Migrants - 39 migrants ont été secourus au large de Boulogne-sur-Mer. Six personnes ont été hélitreuillées et les autres ont été récupérés par un navire de pêche.