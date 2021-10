Sécurité routière : sur RTL, Eric Zemmour annonce vouloir "supprimer le permis à points"

"Ça ne sert à rien". Invité du Grand Jury ce dimanche 24 octobre, Eric Zemmour a abordé la question de l'écologie puis de la voiture en France. Sur ce sujet, le polémiste a affirmé que le permis de conduire à points devrait être supprimé.

"Les points, c'est un racket organisé par l'État. Vous savez combien ça coûte un stage ? C'est infantilisant au possible, les Français ne peuvent pas travailler pendant deux jours et ça coûte entre 250 et 300 euros et ça rapporte 75 millions d'euros. C'est du racket", répète le polémiste au micro de RTL.



Eric Zemmour évoque de nombreux pays, comme la Suisse et la Suède qui, en effet, n'ont pas de permis à points. "Ils ont moins d'accidents que nous, il sont moins de morts sur la route. Il n'y a aucune démagogie là-dedans", affirme-t-il. Ce sont cependant des pays dans lesquels les limitations de vitesse sont très rigoureuses.

L'automobiliste, c'est une vache à lait. Eric Zemmour

En ce qui concerne la limitations de vitesse, Eric Zemmour souhaite voir le retour des 90km/h sur les routes nationales. "En Allemagne, il y a beaucoup moins de limitations de vitesse et ils ont moins d'accidents que nous. J'ai toujours trouvé que les limitations de vitesse sur l'autoroute étaient inutiles, ce sont les routes plus sûres", précise le polémiste, qui conclut : "l'automobiliste, c'est une vache à lait et on est dur avec lui".