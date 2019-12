publié le 19/12/2019 à 07:14

15e jour de grève. Les discussions sont au point mort. Le mouvement semble se radicaliser un peu plus chaque jour. Les trains sont toujours supprimés, les métros bloqués. Il y a eu également des coupures de courant sauvages. Et depuis quelques jours, c’est une nouvelle forme d'action qui se développe sur le terrain : les blocages d'entrepôts.

C'était le cas à Nice, le blocage empêchait des livreurs d'entrer et de sortir. Ce jeudi 19 décembre, cela se passe en Normandie près de Rouen. La CGT bloque le centre de tri de la Poste de Val-de-Reuil, où transitent chaque jours 200 camions. Le blocus s'est formé très tôt devant l'entrepôt de 6.000m², qui distribue tous les colis dans l'Eure et la Seine-Maritime.

À quelques jours de Noël, "le centre de colis de la Poste, c'est plus symbolique, c'est un peu comme les coupures d'électricité. L'histoire c'est de montrer que si on s'y mettait tous au même moment, on pourrait gagner en quelques jours. (...) Le gouvernement n'a pas totalement reculé donc on va s'organiser pour que le mouvement perdure dans les prochaines semaines," annonce Gérald Le Corre de la CGT. Ce centre de tri traite chaque jour plus de 100.000 colis.

Réforme des retraites - Manière de jouer l'opinion et de convaincre les Français de cette réforme, le gouvernement lance ce jeudi 19 décembre son fameux simulateur. Des cas concrets qui permettent de calculer les retraites.

Destitution de Trump - Mercredi 18 décembre, les démocrates ont décidé de renvoyer Donald Trump devant le Sénat pour un procès en destitution. Le président américain est mis en accusation pour abus de pouvoir. Certains pensent qu'il est un danger pour la démocratie, d'autres le défendent. Le procès devrait avoir lieu en janvier, devant un Sénat majoritairement républicain.

Faits divers - Un policier à Nîmes a été arrêté, soupçonné d'avoir dérobé des affaires appartenant à des personnes placées en garde à vue et de les avoir remplacées par des contrefaçons, notamment des montres et des faux billets.