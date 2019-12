publié le 18/12/2019 à 08:24

Y aura-t-il une trêve des grévistes pour Noël ? C'est la question que se posent beaucoup de Français à quelques jours des départs en vacances. "Personne n'a envie que les gens soient ennuyés à Noël, tout le monde a envie de passer Noël en famille", a assuré ce mercredi 18 décembre sur RTL le secrétaire général de l'UNSA (Union national des syndicats autonomes), Laurent Escure.

Va-t-il alors appeler à ce que tous les adhérents de son syndicat reprennent le travail pendant la période des fêtes ? "Ni moi ni aucun dirigeant syndical ne vous dira ça", répond-il. "Si le gouvernement fait le nécessaire, certains pourront en tirer les conséquences", estime-t-il cependant. "Mais on n'appuie pas sur un bouton pour que des gens se mettent en grève et on n'appuie pas non plus pour qu'ils reprennent le travail", ajoute Laurent Escure.

Envisage-t-il une sortie de crise avec la reprise des négociations ce mercredi ? "Si le gouvernement s'entête sur l'âge pivot, il y aura des actions en janvier", conclut le secrétaire général de l'UNSA.