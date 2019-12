publié le 18/12/2019 à 08:05

C'est une manière peu commune de protester. Le 17 décembre dernier, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, des membres de la CGT-RTE ont brièvement coupé l’électricité de 90.000 foyers, en Gironde, à Lyon, à Orléans et à Nantes.

"Depuis le 5 décembre, nous sommes en grève reconductible dans l'Énergie. Mais on parle beaucoup de ce qu'il se passe dans les transports, notamment sur la région parisienne. Donc on a vraiment essayé de contenir cette colère et de l'organiser au mieux, en organisant des reprises en main sur l'outil de travail et en ciblant des lieux stratégiques", explique Sébastien Menesplier, secrétaire général de la CGT Énergie, tout en regrettant les dommages collatéraux liés à ces actions.

"On ne cible pas du tout les usagers, mais c'est un effet inévitable, parce que le réseau est fait ainsi. Quand on veut agir sur une zone d'activité, par exemple, on peut avoir du collatéral et se retrouver avec des usagers qui sont privés d'énergie pendant une heure et demi. Mais ce n'est pas ce qui est recherché par les grévistes", déclare-t-il. "Ce qu'on recherche, c'est peser sur l'économie".

Malgré la menace de plaintes systématique, déposées par RTE à chaque coupure, et la colère des usagers privés de courant, Sébastien Menesplier affirme que d'autres actions du même type auront lieu jusqu'à la fin de l'année. "Pendant les fêtes de Noël on pèsera aussi par des formes de mobilisation et des rassemblements", avance-t-il.

Mais la CGTE-RTE va également s'essayer à d'autres moyens de pression. "Les quinze jours qui vont se suivre, on est en train e réfléchir comment on va pouvoir basculer en heure creuse les usagers et remettre l'énergie à ceux qui ont été coupés par impayer".