et AFP

publié le 09/12/2018 à 03:48

La différence est au final de 6 millions d'euros entre le résultat de 2017 et celui de 2018. Le Téléthon qui s'est déroulé du vendredi 7 au samedi 8 décembre a clôturé sa campagne avec un chiffre en net recul par rapport à l'année dernière. Perturbé par les manifestations des "gilets jaunes", le Téléthon a permis de récolter néanmoins 69,3 millions d'euros.



Il y a un an, ce sont 75,6 millions qui ont avaient été amassés en faveur de la recherche contre les maladies rares. Malgré les efforts des organisateurs, le contexte social, marqué par des tensions sur le pouvoir d'achat et la refonte du cadre fiscal, semblent avoir pesé sur l'élan de générosité des Français.

L'édition 2018 a en outre vu son programme bousculé par des mesures de sécurité liées aux manifestations des "gilets jaunes". Ainsi, le plateau de France Télévisions, prévu à l'origine sous deux grandes bulles transparentes place de la Concorde, à l'extrémité des Champs-Élysées, avait été rapatrié en studio.

Plusieurs animations ont aussi été annulées, comme la "Marche des maladies rares" prévue au Jardin du Luxembourg, à Paris, les "villages du Téléthon" prévus à Bordeaux et Quimper, ou encore un "loto des enfants" initialement programmé à Marseillan (Hérault).