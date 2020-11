publié le 14/11/2020 à 06:38

Les grands excès de vitesse ont augmenté de 50% avec le reconfinement, selon nos informations. Il s'agit, on le rappelle, des excès de plus de 50 km/h par rapport à la limite autorisée. Le phénomène avait déjà bondi de 35% lors du premier confinement. Il s'est visiblement accentué depuis début novembre, selon Marie Gauthier-Melleray, la déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Elle assure en effet que "sur la semaine du 2 novembre, on a constaté +50% sur les grands excès de vitesse". Selon elle, "moins il y a de monde sur la route, plus il y a la tentation d'accélérer". Pourtant, "la baisse du trafic n'est pas aussi importante que pendant le premier confinement, puisque le travail continue", assure Marie Gauthier-Melleray, au micro RTL de Christophe Bourroux.

Il y a donc sans doute d'autres facteurs. "Peut-être que quand les contraintes sont très fortes par ailleurs, il y a l'envie de se débarrasser de ce qui est perçu comme une contrainte sur la route". Au début de l'été, les grands excès de vitesse étaient encore à +15%. "On prend de mauvaises habitudes et malheureusement on les garde", assure Marie Gauthier-Melleray.

À écouter dans ce journal :

Coronavirus en France - 67 personnes sont mortes dans les hôpitaux en France ces dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, portant à 43.900 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie. C'est l'inquiétude dans l'Ehpad de Puygibault, en Indre-et-Loire. 12 résidents sont décédés du coronavirus depuis 1 mois et 143 autres ont contracté la maladie. 47 personnels ont également été touchés.

Présidentielle américaine - Aux États-Unis, les médias américains ont attribué l'Arizona et la Géorgie à Joe Biden, qui atteint 306 grands électeurs, autant que Trump en 2016, qui avait alors évoqué le terme de raz-de-marée. Le Président sortant, pour sa première prise de parole publique depuis plus d'une semaine, a évoqué la possibilité d'un revers électoral au détour d'un commentaire sur la recrudescence de la pandémie de Covid-19.

Congé paternité - Le Sénat a voté très largement cette nuit le doublement du congé paternité de 14 à 28 jours, dont sept jours obligatoires avec 341 votes pour et 2 votes contre. Un débat qui a néanmoins divisé la majorité de droite à la haute Assemblée.