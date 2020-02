Marne : un automobiliste contrôlé en excès de vitesse avec 13 passagers à bord

publié le 06/02/2020 à 02:51

Sans doute pressé d'arriver à Paris, un automobiliste qui venait de Strasbourg (Bas-Rhin) a été flashé à près de 140 km/h sur la RN4, sur une portion limitée à 80 km/h à hauteur de Maisons-en-Champagne (Marne), mardi 4 février 2020.

Et les gendarmes ont eu une drôle de surprise en contrôlant l'utilitaire : pas moins de 13 passagers se trouvaient dans l'habitacle. "C'est un record de co-voiturage", a ironisé la gendarmerie sur Facebook, dans sa célèbre rubrique "carton rouge". Cerise sur le gâteau : le chauffard roulait sous une pluie battante.

Lorsque les militaires ont ouvert les portières de la Mercedes Vito, un véhicule qui peut abriter neuf personnes maximum, ils ont découvert parmi les passagers un bébé ainsi qu'un enfant de 5 ans, comme l'ont relaté nos confrères de France 3 Grand Est mardi.

"Il ne faut pas pousser le co-voiturage trop loin"

Cet acte, sans doute mu par l’appât du gain et l'impatience, vaut au conducteur d'être sous le coup de pléthore d'infractions. Pêle-mêle, la gendarmerie fait état d'une conduite excessive, d'un défaut de port de ceinture pour six passagers ainsi que le conducteur et d'un transport en surnombre pour cinq personnes.

L'automobiliste, qui a dû payer une amende de 2.090 euros et s'est vu retirer son permis de conduire, sera convoqué ultérieurement devant la justice, indique France 3. Sur Facebook, la gendarmerie rappelle "qu'outre le respect des vitesses, il ne faut pas pousser le co-voiturage trop loin et qu'il convient de ne transporter que le nombre de personnes qui peuvent et doivent être protégées par le port d'une ceinture de sécurité".