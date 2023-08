Il faudra du temps à Argelès (Pyrénées-Orientales) pour se remettre du gigantesque incendie qui a ravagé presque 500 hectares de pinède en début de semaine. Tout un camping a été détruit, une trentaine de maisons touchées et 3.000 personnes ont été évacuées. Mais pour l'heure, l'origine de ce feu reste inconnue. Négligence coupable, ou acte criminel ?

Depuis avril et le grand incendie de Cerbère, un groupe de surveillance a été créé dans les Pyrénées-Orientales. Une initiative du procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé, qui ouvre les enquêtes après chaque incendie. Des investigations sont ainsi menées pour chaque feu dans le département, même les plus petits. Le but de la cellule étant de repérer d'éventuels pyromanes. Elle répertorie 8 zones sensibles dans les Pyrénées-Orientales qui posent question.

"On s'est rendu compte que l'on avait des récurrences : des points de départ de feu qui revenaient plusieurs fois pas an", explique le procureur Jean-David Cavaillé au micro de RTL. Des points situés en "zones très réduites, parfois difficiles d'accès", précise-t-il. Et d'indiquer que, parfois, ces départs de feu "intervenaient à des moments de la journée, ou à des périodes de l'année qui nous indiquent que l'on peut être sur une origine humaine".



28 départs de feu sans explications

La commune de Saint-André, où s'est déclaré l'incendie lundi soir, et Argelès, sont des territoires priorisés durant l'été. "Depuis le début de l'année, à Argelès, nous avons eu 28 départs de feu non expliqués, qui nous font nous poser des questions", ajoute encore Jean-David Cavaillé.

Depuis la création de ce groupe de surveillance au printemps, aucun incendiaire n'a encore été interpellé. Mais les patrouilles de gendarmes s'intensifient sur les 8 zones jugées sensibles des Pyrénées-Orientales.



