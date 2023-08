INVITÉ RTL - Incendie dans les Pyrénées-Orientales : "8 maisons ont été détruites", indique le maire d'Argelès

L'incendie est désormais fixé. Mais il a fait des dégâts. Lundi 14 août, un important incendie s'est déclaré dans le sud des Pyrénées-Orientales, menaçant les communes d'Argelès-sur-Mer, Saint-André et Sorède. Invité au micro de RTL ce mardi 15 août, le maire d'Argelès-sur-Mer Antoine Parra a fait un premier bilan.

"500 hectares ont été dévorés par les flammes. 5 campings ont été évacués, 4 par précaution et 1 a été en proie aux flammes. Il ne reste plus grand-chose de ce camping", a déploré l'édile, qui indique également que des habitations ont été atteintes. "30 maisons ont été touchées par les flammes, 8 ont été quasiment entièrement détruites, c'est-à-dire que le feu est entré à l'intérieur. Les autres ont été abîmées par les flammes", explique Antoine Parra.

Les propriétaires des maisons concernées ont rapidement trouvé refuge chez des amis ou de la famille, car "ce sont des autochtones", a précisé le maire. Antoine Parra a salué la solidarité qui s'est tout de suite mise en place entre les habitants, les commerçants et les services de la ville. Quant à l'origine du sinistre, pour lui, il n'y a pas vraiment de doute, elle est humaine. "Je crois assez peu à l'hypothèse du verre qui fait loupe et qui enflamme les feuilles sèches, c'est extrêmement rare. Le plus fréquent, c'est l'origine humaine, que ce soit de la malveillance ou de l'imprudence", souligne-t-il.

