Incendies en Ardèche : quel est le profil type d'un pyromane ?

Cet été, les vacances de nombreux touristes ont été gâchées par les incendies dévastateurs qui se sont multipliés. Celui qui a ravagé 1.200 hectares en Ardèche est d'ailleurs maîtrisé ce vendredi matin et l'homme d'une quarantaine d'années qui avait été interpellé mercredi matin est passé aux aveux. Il était alcoolisé au moment des faits.

Il s'agit encore d'un pyromane, et vient cette question : quelles sont les motivations de tels individus ? Peut-on dresser un portrait psychologique ? Selon les différentes études qui ont été menées à travers le monde, il n'y a pas de profil type à proprement parler. Un pyromane peut être un simple d'esprit, un pervers, un psychopathe... Mais aussi une personne au-dessus de tout soupçon.

Selon une étude suisse, il s'agit plus généralement d'hommes âgés de 18 à 35 ans, des personnes souvent socialement intégrées et qui vivent à proximité des incendies qu'ils déclenchent. Autre enseignement de cette vaste étude menée il y a 7 ans : plus d'un incendiaire sur deux reste sur place pour "apprécier" les conséquences de son geste.

Quant au fameux "pompier-pyromane", ce n'est pas un fantasme, régulièrement des soldats du feu sont interpellés, dans le Val-de-Loire, en Haute-Normandie ou il y a deux jours encore dans l'Hérault. Des pompiers soupçonnés d'être à l'origine d'incendies, animés, pour la plupart d'entre eux, par l'excitation d'intervenir sur un nouveau feu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info