publié le 01/11/2020 à 06:52

Alors que le pays est encore sous le choc de l'attentat de Nice, un prêtre orthodoxe grec a été blessé par balles hier, samedi 31 octobre, en plein après-midi devant son église. L'auteur était un homme seul aux motivations inconnues. Un suspect pouvant correspondre aux signalements donnés par les premiers témoins a été placé en garde à vue. Mais aucune arme utilisée n'a pas été retrouvée sur lui.

Aucune hypothèse n'est écartée ni privilégiée par les enquêteurs alors que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. L'émotion était grande hier soir dans ce quartier du 7e arrondissement de Lyon.

Les larmes aux yeux, Aspasie et son fils, grecs orthodoxes et fidèles de l'église depuis 40 ans, ne comprennent pas ce qui a pu arriver. Eux qui connaissent si bien le père Nikolaos. "C'est quelqu'un d'enjouer, volontaire, dynamique, à entreprendre des choses. Quelqu'un de jeune. Je sais pas, je ne comprends pas, tout d'un coup, tout s'effondre," raconte cette fidèle. "Il a prié pour nous, on prie pour lui pour qu'il aille au mieux", affirme son fils.

Depuis son appartement, Suzanne, 75 ans, a entendu les coups de feu. Elle est encore sous le choc. "Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un chagrin, je me suis dit que c'était pas possible. J'ai eu une trouille. Jusqu'à présent je n'avais peur de rien," raconte-t-elle, décrivant un quartier-village paisible où tout le monde se connait.

Dans ce quartier résidentiel du 7e arrondissement de Lyon, le père Nikolaos est connu par de nombreux habitants puisqu'il officiait rue du Père Chevrier depuis 12 ans.

