Les infos de 5h - Attaque à Nice : la surveillance du territoire et des lieux de culte renforcée

publié le 31/10/2020 à 05:33

Après l'attaque au couteau survenue dans la Basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice, jeudi 29 octobre, le gouvernement a décidé d'intensifier la surveillance du territoire et des lieux de culte.

Les patrouilles de police ont été renforcées aux abords des églises et des cimetières. Une demande qui a été formulée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au préfet de la région dans un télégramme envoyé juste après l'attentat qui a fait trois victimes. Les autorités veulent éviter tout nouvel acte terroriste qui pourrait être commis par mimétisme dans le contexte d'une série de trois attentats sur le sol français perpétrés en seulement un mois.

Les élus doivent désormais mobiliser leur police municipale et la vidéo surveillance de leur commune. De leurs côtés, les préfets sont tenus de prendre contact avec les représentants des lieux de culte. Objectif : identifier les points les plus sensibles et mettre en place les mesures de protection nécessaires.

