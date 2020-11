Coronavirus : l'Angleterre se reconfine à partir de jeudi

publié le 31/10/2020 à 22:02

Le gouvernement britannique a annoncé samedi soir 31 octobre que l'Angleterre serait reconfinée à partir de jeudi. La mesure est prévue pour durer jusqu'au 2 décembre et vise à contenir la deuxième vague de Covid-19 qui menace de submerger les hôpitaux.

Les écoles resteront cependant ouvertes, a précisé le gouvernement. "Le virus se répand encore plus rapidement que dans le scénario du pire établi par nos conseillers scientifiques. (...) Il est temps d'agir comme il n'y a pas le choix", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, lors d'une conférence de presse tenue samedi soir.

Plus d'un million de cas de Covid-19 ont d'ores et déjà été recensés au Royaume-Uni, confronté à plus de 20.000 nouveaux cas chaque jour. Le pays avait mis en place plusieurs mesures restrictives début octobre, sans parvenir à des résultats probants. Le reconfinement ne concerne pas l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, le confinement relevant des autorités de chaque province britannique.