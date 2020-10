publié le 12/10/2020 à 13:30

En cette période d'incertitude, le tourisme continue de souffrir. La France accuse lourdement le coup. Les professionnels du tourisme ont été reçus ce lundi 12 octobre au matin à Matignon, comme le détaille Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme au micro de RTL.

"Nous estimons que ce sont 50 à 60 milliards d'euros qui ont été perdus depuis le début de l'année sur les 180 milliards de recettes pour le tourisme. Depuis le début, nous avons répondu présents aux côtés de ces professionnels avec un plan massif : à la fois de soutien et d'investissement.

Par ailleurs, les vacances de la Toussaint commencent samedi et en général, 7,5 millions de personnes en profitent pour partir. Le secrétaire d'État assure que "les déplacements ne sont pas interdits à ce jour" : "Les professionnels du secteur se sont préparés, ils vont faire en sorte que les annulations se fassent sans que cela coûte quoique ce soit aux clients et aux consommateurs. Les entreprises du voyage se sont toutes engagées à cela, cela veut dire que vous pouvez réserver et s'il y a un problème, vous pouvez annuler sans être pénalisé", assure Jean-Baptiste Lemoyne.

"Le deuxième message, c'est la vigilance naturellement. Tout cela dépend de nos comportements personnels à chacun (...) Il faut apprendre à vivre avec le virus et adapter nos comportements. Cela veut dire que lorsqu'on se déplace, et les déplacements ne sont pas interdits à ce jour, il faut prendre toutes les précautions d'usage".