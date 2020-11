Affaire Fiona, le procès d'une impossible vérité

publié le 23/11/2020 à 21:05

Le 12 mai 2013, Cécile Bourgeon se rend au commissariat de Clermont-Ferrand accompagnée de sa petite de 2 ans et demi pour signaler la disparition de son aînée, Fiona, 5 ans. Elle explique qu'elle s'est rendue vers 17 heures au parc de Montjuzet avec ses deux filles. Enceinte de son troisième enfant, elle raconte s'être assoupie sur un banc quelques minutes. À son réveil, sa fille, Fiona avait disparu.

Le parc est ratissé pendant 45 minutes. Dans les 48 heures qui suivent la disparition, une centaine de militaires et autant de volontaires, pompiers et policiers, s'affairent dans le secteur. Deux hélicoptères équipés de caméras thermiques et quatre chiens entraînés à la recherche de personnes disparus sont mobilisés et son signalement est affiché partout. En vain. La piste de l'accident est abandonnée et une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration sur mineur de moins de 15 ans" est ouverte par le parquet.

Mais la version de Cécile Bourgeon et Berkhane Makhlouf, son compagnon de l'époque, s'effiloche au fur et à mesure. Quatre mois après la disparition de la petite fille, le couple est appréhendé à Perpignan. Dès lors c'est un tout autre scénario sordide qui va se dessiner...

Nos invités

Vincent Vantighem, journaliste pour 20 Minutes.

Me Renaud Portejoie, avocat de Cécile Bourgeon.

Me Rodolphe Costantino, avocat de l'association Enfance et Partage.

