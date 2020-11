Photographe blessé lors de la manifestation à Paris : une enquête ouverte

et AFP

publié le 30/11/2020 à 22:42

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour rechercher "les causes des blessures" subies par le photographe syrien Ameer al-Halbi lors de la manifestation contre la loi "sécurité globale", samedi 28 novembre à Paris. L'enquête confiée à l'IGPN s'ajoute à celle, administrative, déjà ouverte dimanche par la police en interne.

Collaborateur de l'AFP et de Polka, le photographe âgé de 24 ans est installé en France depuis près de trois ans. Ameer al-Halbi se trouvait sur le terrain à titre indépendant lors de la manifestation et aurait reçu un coup de matraque de la part d'un policier.

"Nous sommes choqués par les blessures infligées à notre collègue Ameer al-Halbi et nous condamnons cette violence non provoquée", a réagi dimanche Phil Chetwynd, directeur de l'information de l'AFP. M. Chetwynd a souligné qu'au moment des faits, Ameer al-Halbi "exerçait son droit légal comme photojournaliste" et qu'il "se trouvait avec un groupe de collègues clairement identifiés comme journalistes".

Ameer al-Halbi a raconté qu'au moment des échauffourées en fin de manifestation place de la Bastille, il avait photographié quelques minutes avant l'incident "des policiers qui étaient en train de frapper quelqu'un".

Puis, "les policiers sont arrivés et d'un coup je me suis retrouvé au sol, je ne me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé. Je pense que c'était un seul coup. Les gens m'ont marché dessus puis quelqu'un m'a aidé", a raconté ce photographe.

Certains se demandent que fait la police. Et bien voici Ameer Al Halbi, photographe syrien qui a quitté la Syrie pour fuir la guerre en 2016, diffusé par l’AFP. Aujourd'hui, ce sont les coups des forces de l'ordre françaises qu'il a subi.



Photo Gabrielle Cesard. AFP pic.twitter.com/qk8Wc4DIcv — Vincent Jarousseau (@VinceJarousseau) November 28, 2020