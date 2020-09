publié le 18/09/2020 à 15:49

Alors que des critiques de plus en plus nombreuses se sont fait entendre quant à la stratégie de maintien de l'ordre, notamment dans le cadre de manifestations, certains changements sont annoncés pour les semaines et mois à venir dans le "schéma national du maintien de l'ordre" publié le 17 septembre.

Avant même la publication de ce texte, Gérald Darmanin avait annoncé que le port de caméras-piétons serait généralisé d'ici à juillet 2021. 15 millions d'euros ont été investis pour l'achat de 30.000 de ces appareils, qui permettent aux policiers d'enregistrer leurs opérations.

Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agit de rééquilibrer les rapports de force, et offrir une "contextualisation" aux vidéos d'interventions publiées sur les réseaux sociaux.

L'usage des "lanceurs de balles de défense" (LBD), décrié pendant les manifestations des gilets jaunes, sera désormais encadré plus strictement. "Hors le cas de la légitime défense", un superviseur assistera désormais les tireurs pendant les opérations de maintien de l'ordre.

Des sommations "plus explicites"

Niveau armement toujours, l'actuel modèle de grenade de désencerclement, une arme que la France est le seul pays européen à utiliser contre des mouvements de foule, sera remplacé par "un modèle plus récent moins vulnérant".

Le ministre de l'Intérieur modifie aussi les sommations, les avertissements avant de recourir à l'usage de la force. L'objectif est d'exprimer "plus explicitement ce qui est attendu de la part des manifestants", précisant par exemple à chaque appel qu'il faut quitter "immédiatement les lieux".

Du changement, mais trop peu au goût de l'organisation de défense des droits humains Amnesty International. "On ne s’engage pas dans une approche de désescalade en présentant de nouvelles grenades et en maintenant l’usage du LBD, pas plus qu’on n’établi un dialogue en modifiant les sommations à l’adresse des manifestants", explique sa présidente Cécile Coudriou dans un communiqué.