Les infos de 5h - Jeux Olympiques 2021 : "cela a certainement été la compétition de trop", réagit Diniz

Crève-cœur pour Yohann Diniz aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le Français de 43 ans a dû abandonner le 50 kilomètres marche hommes peu après la mi-course vendredi 6 août, la dernière course de sa carrière.

"Cela a certainement été la compétition de trop", a réagi l'athlète auprès de RTL. "Depuis deux ans, je cours entre les opérations, les blessures, et devoir se remettre de ça à chaque coup, il y en a peut-être eu un peu trop", a-t-il poursuivi.

"Quand les Jeux Olympiques ont été reporté l'année dernière, j'aurais peut-être dû dire 'on arrête' plutôt que de repartir parce que je ne suis plus en pleine possession de mes moyens physiques comme il y a trois-quatre ans", estime encore Yohann Diniz. "Malheureusement, il m'a fallu cette course pour m'en rendre compte et c'est un peu triste", a-t-il conclu.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le leader français de la filière porcine Cooperl a annoncé jeudi 5 août qu'il allait verser une prime de 200 euros aux salariés et aux intérimaires vaccinés contre le coronavirus.

Manifestation - Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le Conseil d'État à Paris dans la soirée du jeudi 5 août, en réaction à la décision du Conseil constitutionnel de valider son extension dans les cafés-restaurants et certains centres commerciaux.

Football - Lionel Messi ne signera pas de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu'il quitte après y avoir passé plus de 20 ans, a annoncé jeudi 5 août le club catalan.