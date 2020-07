publié le 18/07/2020 à 13:13

Même lorsque les meilleures conditions sont réunies, une autoroute toute droite, des voitures qui roulent paisiblement, pas d'agglomération ni d'accident à l'horizon, sans raison apparente, un embouteillage se forme devant vous.

Tout d'abord, il faut se rappeler que tous les conducteurs ne roulent pas à la même vitesse. Sur l'autoroute, certains véhicules entrent ou sortent, d'autre doublent. Et quand une voiture freine, même légèrement, en cas de forte fréquentation, une réaction en chaîne peut en découler. Ainsi, les véhicules derrière ralentiront progressivement jusqu'à ce que certains s'arrêtent totalement. Un embouteillage est né.

Autre facteur susceptible de former un embouteillage, la saturation. Dans ce cas, nul besoin d'un accident, la réaction en chaîne citée précédemment est alors décuplée. Une simulation vous permet d'ailleurs d'observer ce phénomène.

Parfois, la curiosité de certains automobilistes suffit à ralentir le trafic. Ceux-là sont intrigués par un accident de l'autre côté et vont machinalement ralentir afin d'y jeter un coup d’œil. Le résultat est le même : les voitures ralentissent, de plus en plus, jusqu'à l'embouteillage.

> Comment se forme un embouteillage